شرطة الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية الطعن في مدينة كرمئيل

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بمقتل أحد المصابين في عملية الطعن التي وقعت بالمجمع التجاري بمدينة كرمئيل شمالي إسرائيل.





وبحسب القناة الإخبارية، اقتحمت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي منزل منفذ عملية الطعن في مدينة كرمئيل. كما أكد قائد المنطقة الشمالية بشرطة الاحتلال، أن منفذ عملية الطعن وصل إلى المجمع التجاري في كرمئيل سيرا على الأقدام وليس في مركبة.

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