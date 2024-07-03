مصادر أمريكية: كامالا هاريس البديل الأول لـ بايدن في سباق الرئاسة

جدة - نرمين السيد - كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى، جو بايدن

أفادت مصادر بحملة الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتخابية لوكالة "رويترز"، أن كامالا هاريس هي البديل الأول لبايدن في سباق الرئاسة إذا قرر عدم الاستمرار، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان حلفاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ومؤيدوه الديمقراطيون، قد أثاروا تساؤلات جديدة حيال مسعاه للفوز بفترة جديدة لانتخابات الرئاسة الأمريكية العام الحالي، بل إن أحدهم دعاه إلى التنحي عقب الأداء الضعيف في المناظرة الرئاسية الأسبوع الماضي. من جانبه، لجأ بايدن للدعوة إلى لقاء حكام الولايات الديمقراطيين لإعادة ترتيب أوراقه بعدما عبثت رياح الشك بأروقة البيت الأبيض وحزبه الحاكم بعد مناظرة لم تلق استحسانا مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

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