مدير التمريض بمجمع ناصر الطبي: المستشفى أمامه ساعات ويخرج عن الخدمة

جدة - نرمين السيد - مجمع ناصر الطبي

أكد مدير التمريض بمجمع ناصر الطبي في خان يونس، أن المستشفى أمامه ساعات ويخرج عن الخدمة جراء نفاد الوقود، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت من أن الأوضاع الصحية في قطاع غزة تتفاقم وتصل إلى مستويات مروعة. وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من مليون شخص في مدينة رفح الفلسطينية اضطروا للنزوح مرة أخرى، مضيفة أن عشرة آلاف شخص على الأقل عالقون داخل غزة وهم بحاجة إلى علاج.

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