CNN: حماس وإسرائيل تقتربان من اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

جدة - نرمين السيد - أفاد مصدر إسرائيلي لشبكة "CNN" الأمريكية، أن حماس وإسرائيل تقتربان من اتفاق على إطار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، قد اصدرت بيانا قالت فيه: "إننا تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية. وتابعت حماس: حريصون على التوصل لاتفاق من أجل وقف الحرب على غزة ومستمرون في التواصل مع الوسطاء، مضيفة "لم نتشدد في مطالبنا خلال التفاوض".

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