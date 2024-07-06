استشهاد 4 وإصابة 8 في استهداف إسرائيلي لدورية شرطة في حي تل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 07:28 مساءً - قالت المديرية العامة للشرطة في غزة، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت دورية راجلة من ضباط وعناصر مركز شرطة حي تل السلطان غرب مدينة رفح من بينهم مدير المركز العقيد فارس عبد العال، أثناء القيام بواجبهم الشرطي في خدمة المواطنين وتأمين منازلهم والحفاظ على الممتلكات العامة.

وقالت المديرية، اليوم السبت، إن العملية الإسرائيلية أدت إلى استشهاد مدير المركز وثلاثة آخرين من الضباط والعناصر، بالإضافة إلى إصابة ثمانية آخرين بجروح مختلفة.

وأكدت المديرية أن استمرار الاحتلال وإصراره على استهداف منتسبي المديرية العامة للشرطة على وجه الخصوص يمثل جريمة ومخالفة صريحة للقانون الدولي، ويؤكد أن الاحتلال يسعى لنشر الفوضى في قطاع غزة وغياب أية مظاهر للنظام، حيث استشهد المئات من ضباط وعناصر الشرطة منذ بداية العدوان وهم يقومون بواجبهم الإنساني في مساعدة المواطنين.