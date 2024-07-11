الرئيس الجزائري يعلن ترشحه لولاية ثانية
أعلن الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم ترشحه لفترة رئاسية ثانية وخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر المقبل.
وجاء إعلان الرئيس الجزائري عن ترشحه خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الجزائرية، والذي من المقرر بثه لاحقا، حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان اليوم.
كانت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات قد أعلنت في 7 يوليو الجاري عن وصول عدد الراغبين للترشح للانتخابات الرئاسية إلى 34 شخصًا.
وحددت السلطة الجزائرية، التي تتولى عملية التنظيم والإشراف على الانتخابات، يوم 18 يوليو الجاري كموعد للإعلان عن القائمة النهائية للأسماء التي تم قبول ملفات ترشحها، قبل أن يتم رفع قائمة المترشحين المقبولين إلى المحكمة الدستورية للبت فيها بصفة نهائية.
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