بن غفير: اختراق الخط الأحمر لإسرائيل ونتلقى القصف في تل أبيب

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جدة - نرمين السيد - إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي
وفي السياق ذاته، قال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الأسبق في دولة الاحتلال، اليوم الجمعة، إنه "من لا يمنع الصواريخ على كريات شمونة وإيلات يجب أن لا يتفاجأ بتلقيها في تل أبيب".
جاء ذلك تعقيبًا على الحادث الذي شهدته مدينة تل أبيب قبل ساعات، حيث أعلن تحقيق أولي لسلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجسم الغريب الذي انفجر في تل أبيب تم رصده، لكن تقرر عدم اعتراضه لأنه لم يصنف كهدف معاد.
كما أعلن سلاح الجو بجيش الاحتلال تحمله مسؤولية الحادث، موضحًا أنه كان من الضروري إسقاط الطائرة بدون طيار.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن التحقيقات الأولية أظهرت أن انفجار تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي دون تفعيل صفارات الإنذار.
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