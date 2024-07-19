عاجل.. جميع مطارات إسبانيا تعاني من عطل معلوماتي

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الأنباء الفرنسية، منذ قليل، إن جميع مطارات إسبانيا تعاني من عطل معلوماتي، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأعلنت إسبانيا تعرض كل مطاراتها لمشاكل تقنية، حيث أكدت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا أنها تواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات.

وبالمثل، أعلن مطار برلين عن تأخير في رحلاته بسبب أعطال تقنية، لافتة إلى أن تأخر في عملية تسجيل المسافرين بسبب خلل فني. وأعلنت 3 شركات طيران هندية تعطل أنظمة معلوماتية بها.

وقال المتحدث باسم مطار سيدني، إن "الانقطاع الفني العالمي أثر على بعض عمليات شركات الطيران".

وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، فقد انضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن خلل تقني. كما أعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في بريطانيا أنها تواجه مشاكل فنية "واسعة"، محذرة من إلغاء رحلات.

كما تعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت، إذ أعلنت شركة مايكروسوفت عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، ما أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك.

وأعلنت شركات الطيران في أمريكا وإسبانيا وهولندا وتركيا وألمانيا وبريطانيا وسنغافورة عن تعرض مطاراتها لمشاكل تقنية، وتأخير في رحلاته بسبب أعطال تقنية.

وقالت وزارة الداخلية الأسترالية، إن "الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك"، التي قالت: "نحن على علم بالتقارير عن خلل في النظام المشغل لأحد الخوادم".