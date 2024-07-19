ضربة قوية للاقتصاد العالمي.. خسائر فادحة للعطل التقني الدولي

جدة - نرمين السيد - تسبب العطل الفني في الإنترنت عالميا في خسائر اقتصادية لعدد كبير من القطاعات والتي تعلن تباعا عن خسائرها ومنها شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام والبورصات والنفط والغاز.





يأتي ذلك على خلفية إبلاغ شركة مايكروسوفت مستخدمي خدماتها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بنوك وشركات طيران، عن انقطاعات واسعة النطاق، اليوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجياً على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات مايكروسوفت.

وعلقت رحلات في مطار براندنبورج الألماني في برلين صباح اليوم الجمعة بسبب "مشكلة فنية" تسببت فى تأخير في إجراءات تسجيل الركاب وتعيّن إلغاء رحلات.

فيما أثر الخلل التقني العالمي أيضا على المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

وطلبت هيئة الطيران الأميركية، من كل الرحلات الجوية الهبوط، كما أثر ذلك على تراجع الأسهم الأوروبية، التى اتجهت صوب تكبد خسائر أسبوعية متأثرة بانخفاض أسعار السلع الأولية واستمرار هبوط أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.

ويأتي التراجع بافتتاح الأسواق الأوروبية في ظل مشكلة تقنية عالمية في الإنترنت تسببت في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.

وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6 % ليتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين وسط عمليات بيع كبيرة في مختلف القطاعات.

وقادت أسهم قطاع السفر والترفيه الخسائر بانخفاضها 2.5 % بسبب تراجع سهم إيفولوشن، كما انخفضت أسهم شركات التعدين 1.8 بالمئة بسبب تراجع أسعار السلع الأساسية نتيجة غياب إجراءات التحفيز الصينية.

وهبطت الأسهم الألمانية 0.6 % بعد انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في أكبر اقتصاد بالمنطقة 1.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، وهو ما يتماشى مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.

وتراجعت أسهم شركة مايكروسوفت وشركة Crowdstrike في التداولات الأوروبية، إذ أبلغ مستخدمو مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم عن انقطاع الخدمة على نطاق واسع.

كما تعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت.

وأعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في المملكة المتحدة أنها تواجه "مشاكل فنية على نطاق واسع" الجمعة محذرة من احتمال إلغاء رحلات.

وأوضحت شركة غوفيا تيمسلينك ريلواي (GTR) عبر منصة إكس "نواجه راهنا مشاكل على نطاق واسع تتعلق بتكنولوجيا المعلومات على كامل شبكتنا".

كما أعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في المملكة المتحدة أنها تواجه "مشاكل فنية على نطاق واسع" محذرة من احتمال إلغاء رحلات.