متحدث جيش الاحتلال: المسيرة التي انفجرت في تل أبيب إيرانية وأطلقت من اليمن

أعلن دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الطائرة المسيرة التي انفجرت في تل أبيب إيرانية الصنع، قائلاً: "نعتقد أنه تم إطلاقها من اليمن"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أن سلاح الجو المسير التابع لها نفذ عملية نوعية استهدفت تل أبيب، قائلة: "قصفنا تل أبيب بمسيرة جديدة من طراز يافا"، لافتة إلى أن "منطقة تل أبيب تقع في مدى أسلحتنا، وستكون هدفًا رئيسيًا لنا".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلة أن هناك أضرارًا جسيمة نتجت عن الانفجار الهائل الذي وقع فجر اليوم الجمعة، في مدينة تل أبيب، فضلا عن هجرة أعداد كبيرة من السكان.

فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية ارتفاع أعداد المصابين جراء انفجار طائرة مسيرة في تل أبيب إلى 7 اشخاص، لافتة إلى أنه تم نقل شخصين من المصابين إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، بعد إصابتهما بشظايا من مكان الانفجار الهائل الذي شهدته تل أبيب.