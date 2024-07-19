الخطوط الجوية اليابانية: تعطل نظام حجز الرحلات الدولية والمحلية

أعلنت الخطوط الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، تعطل نظام الحجز الخاص بالرحلات الدولية والمحلية، مؤكدة أنه جار التحقيق للوقوف على الأسباب، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





يأتي ذلك على خلفية عطل تقني أصاب أحد الخوادم في شركة كراود سترايك العالمية للأمن السيبراني، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، ما أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية والمستشفيات ووسائل الإعلام والبنوك والبورصات العالمية.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في ظل تعرض عدد من البورصات للخلل التقني، وانضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن خلل تقني. وتعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت، كما أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن أنظمته تأثرت بالأعطال الفنية العالمية.

فيما قال مصدر أمني حكومي في بريطانيا، اليوم الجمعة، إنه لا ينبغي التعامل مع انقطاع تكنولوجيا المعلومات العالمي باعتباره قضية متعلقة بالأمن الإلكتروني.

قالت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية، اليوم الجمعة، إنه "لا دليل على أن العطل التكنولوجي العالمي هجوم إلكتروني"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.

فيما قالت تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن الأعطال الفنية التي ضربت المطارات والبنوك والبورصات في العديد من الدول تعود إلى تحديث لبرنامج أمني، ما تسبب في مشكلة مع نظام التشغيل "وندوز" التابع لمايكروسوفت.