نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت": سلاح الجو والبحرية الإسرائيلية يعلنان الاستنفار تحسبا لرد مرتقب من الحوثيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر مساء يوم السبت إن سلاح الجو والبحرية الإسرائيليين عززا استنفارهما تحسبا لرد محتمل من اليمن عقب قصف استهدف مدينة الحديدة اليمنية.

سلسلة غارات جوية عنيفة تستهدف مدينة الحديدة غربي اليمن

أفادت وسائل إعلام يمنية مساء اليوم السبت، بسماع دوي سلسلة انفجارات ضربت مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن.

ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية عن مصدر رسمي قوله: "سلسلة غارات للعدو الصهيوني تستهدف ميناء الحديدة".

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة "أنصار الله" عن سقوط عدد من القتلى والجرحى إثر الغارات الإسرائيلية على منشآت تخزين النفط في الميناء.

وقالت قناة "اليمن" الفضائية، إن الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تخزين وتكرير النفط في ميناء المدينة، ما أسفر عن اشتعال حريق ضخم فيه.

وكانت قد هددت إسرائيل أمس بالانتقام ردا على هجوم بطائرة مسيرة على تل أبيب أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، في تطور ينذر بتوسيع أكبر للحرب الدائرة في غزة منذ تسعة أشهر، وكذلك الصراع الدائر على هامشها بين الدولة العبرية وأذرع إيران في المنطقة.