نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حريق هائل في الحديدة بعد قصف إسرائيل مخازن وقود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دوت سلسلة انفجارات عنيفة، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، غربي اليمن، وحولت سماءها إلى سواد إثر الدخان الكثيف الذي غطى المنطقة.

غارات إسرائيلية استهدفت الحديدة

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن غارات إسرائيلية استهدفت ميناء الحديدة، مؤكدة أن الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تخزين النفط في الميناء.

وبحسب مصادر محلية وشهود عيان، فقد استهدفت عدة غارات جوية ميناء الحديدة وعددًا من المواقع الحيوية في المدينة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة في الحديدة.

كما استهدفت إحدى الغارات الجوية مخازن وقود داخل ميناء الحديدة، ما أسفر عن اشتعال حريق ضخم فيه.

رد الجيش الإسرائيلي

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات استهدفت أهدافًا حوثية في منطقة ميناء الحديدة في اليمن.

كما قال إن ذلك جاء ردا على الهجمات الحوثية ضد إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة.

استهداف وسط تل أبيب

أتى هذا التطور بعدما أعلنت جماعة الحوثيين باليمن استهداف وسط تل أبيب، أمس الجمعة، بصاروخ و4 مسيرات أدت إلى وفاة رجل خمسيني وإصابة 8 آخرين.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، يشنّ الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، مؤكدين أن ذلك يأتي دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأدت الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر وخليج عدن، وهي مناطق ملاحة بحرية رئيسية للتجارة العالمية، إلى ارتفاع تكاليف التأمين، مما دفع العديد من شركات الشحن إلى العبور من الطرف الجنوبي لإفريقيا، وهو طريق أطول بكثير.

وفي ديسمبر/كانون الأول، شكلت واشنطن تحالفًا بحريًا دوليًا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية.

وتشنّ القوات الأمريكية والبريطانية منذ 12 يناير ضربات على مواقع للحوثيين.ش