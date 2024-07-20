نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تدين الهجوم الإسرائيلي على ميناء "الحديدة" اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دانت حركة "حماس" اليوم السبت الاستهداف الإسرائيلي لميناء الحديدة غربي اليمن، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وجاء في بيان رسمي صادر عن حركة "حماس": ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على سيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة، واستهداف منشآت نفطية ومنشآت مدنية منها ميناء الحديدة وشركة الكهرباء الموجودة فيه، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى بين المدنيين، ونعدّه عربدة صهيونية وتصعيدا خطيرا، في محاولة يائسة لثني قوى المقاومة الحرّة في أمتنا عن أداء واجبها المقدس نحو القدس والشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض لحرب إبادة نازية".

وأكد البيان "تضامن الحركة الكامل مع الشعب اليمني وجماعة "أنصار الله"، وتثمينها لمواقفهم الشجاعة وقرارهم الحاسم بتقديم كل سبل الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم".

وحملت الحركة "إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التصعيد الذي تشهده المنطقة باستمرارها في منح تل أبيب الغطاء السياسي والدعم العسكري المفتوح لارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات لكافة القوانين الدولية" وفي الختام "دعت كافة الدول والأمتين العربية والإسلامية إلى "إدانة هذا العدوان الفاشي، والوحدة وحشد الطاقات والانخراط في مواجهة إسرائيل حتى دحرها عن أرض فلسطين، والأراضي العربية وحماية لمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك".

وفي ذات السياق دان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق اليوم السبت الاستهداف الإسرائيلي لميناء الحديدة غربي اليمن، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وقال الرشق في بيان رسمي: "يدفع اليمن وأهله، وفي مقدمتهم الإخوة "أنصار الله" ثمن موقف العزة والشرف والدفاع عن فلسطين وعن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة نازية في قطاع غزة."

وأضاف أن "إسرائيل ستكتوي بالنار التي شبت في الحديدة اليوم دون شك، وتراكم الجرائم الصهيونية يعني تغيير حيثيات المعادلة برمّتها".

وخلص الرشق إلى القول: "تقبل الله شهداء الشعب في الحديدة، هؤلاء شهداء فلسطين واليمن، وشفى الله جرحاهم، وجزاهم عن بطولتهم وبسالتهم خير الجزاء، اليمن منا ونحن من اليمن".

وذكرت صحيفة "واللا" العبرية نقلا عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل شنت غارات على الحديدة اليمنية.

وأفادت وسائل إعلام يمنية مساء السبت بسماع دوي سلسلة انفجارات كبيرة ضربت مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن.

فيما أشارت قناة "اليمن" الفضائية إلى أن الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تخزين النفط في ميناء المدينة ما أسفر عن اندلاع حريق ضخم فيه.

وحذر عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) محمد البخيتي، من أن "إسرائيل ستدفع ثمن استهداف منشأة مدنية"، بعدوانها اليوم على اليمن، مؤكدا "مقابلة التصعيد بالتصعيد".

أكد الناطق باسم حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) محمد عبد السلام، أن العدوان الإسرائيلي على اليمن اليوم السبت، "سيزيدنا إصرارا وثباتا واستمرارا وبشكل تصاعدي في مساندة غزة".

وجاء القصف الإسرائيلي بعد تهديدات بالانتقام ردا على هجوم بطائرة مسيرة على تل أبيب أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، وتسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت قد تعهد أمس الجمعة بجعل الحوثيين "يدفعون ثمن" الهجوم الذي أدانته الولايات المتحدة.