نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع لليوم الـ289 على التوالي إلى 38983 شهيدا، و89727 مصابا.

وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 64 قتيلا و105 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية".

ولفتت الوزارة إلى أنهُ "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يتعذّر الوصول إليهم من قِبل طواقم الإسعاف والدفاع المدني".

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ289 سلسلة غاراته المتفرقة في قطاع غزة موقعا قتلى وجرحى، في وقت تخوض فيه المقاومة معارك ضارية في رفح.