العالم اليوم - جهاز الخدمة السرية الأميركي يعترف بفشله في حماية ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يوليو 2024 06:24 مساءً - أقرت مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي كيمبرلي تشيتل، الإثنين، أن الوكالة فشلت في مهمة منع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت تشيتل التي تواجه دعوات للاستقالة: "فشلنا".

وجاء ذلك أثناء إدلائها بشهادتها أمام لجنة المحاسبة والإشراف التابعة لمجلس النواب الأميركي.

واعتبرت المسؤولة البارزة أن محاولة اغتيال ترامب كانت "أبرز فشل تشغيلي" للوكالة منذ عقود.

وذكرت تشيتل أن تأمين الرئيس السابق ازداد قبيل حادث إطلاق النار، وذلك في مواجهة مزاعم من أعضاء بالحزب الجمهوري مفادها أن الخدمة السرية رفضت توفير موارد لحماية ترامب.

وتابعت: "مستوى التأمين المقدم للرئيس السابق ازداد قبل الحملة بكثير ولا يزال متزايدا بصورة ثابتة في ظل تطور التهديدات. مهمتنا ليست سياسية. إنها حرفيا مسألة حياة أو موت".

وتمثل جلسة الإثنين الجولة الأولى من عملية الرقابة في الكونغرس، فيما يتعلق بملابسات محاولة الاغتيال، وسيمثل كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، الأربعاء، أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب.

وتقاوم تشيتل الدعوات إلى استقالتها التي وجهها جمهوريون بارزون، منهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وميتش مكونيل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ.

وكرر الجمهوري جيمس كومر من لجنة الرقابة في مجلس النواب هذه الدعوات أيضا خلال جلسة الاستماع.

وذكر كومر، النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي: "لديّ اعتقاد راسخ، أيتها المديرة تشيتل، أنك يجب أن تستقيلي. لدى الخدمة السرية الآلاف من الموظفين وميزانية ضخمة، لكنها أصبحت الآن رمزا لانعدام الكفاءة".