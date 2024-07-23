العالم اليوم - توقعات بزيادة إنتاجية الطاقة النووية عالميا 3.5% خلال 2025

انتم الان تتابعون خبر توقعات بزيادة إنتاجية الطاقة النووية عالميا 3.5% خلال 2025 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يوليو 2024 09:24 صباحاً - توقعت وكالة الطاقة الدولية، في أحدث تقاريرها لشهر يوليو 2024، أن تصل إنتاجية الطاقة النووية إلى مستوى قياسي في العام المقبل 2025، نظرا لما يشهده القطاع النووي من اهتمام عالمي متزايد حول تفعيل دور الطاقة النووية أكثر في مختلف الدول لتكون مزود كهرباء موثوق في تحقيق الطموحات المناخية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت الوكالة، في تقريرها، أن توليد الطاقة النووية يسير على الطريق الصحيح للوصول إلى مستوى مرتفع جديد في عام 2025، متوقعة بأن يشهد القطاع نموا بنسبة 3.5 بالمئة لتبلغ الإنتاجية أكثر من 2900 تيراواط ساعة في جميع أنحاء العالم، فيما توقعت بأن ينمو التوليد النووي في العام الحالي 2024 إلى 1.6 بالمئة ما يعادل إنتاج 2800 تيراواط ساعة.

ويدعم هذا النمو الزيادة المطردة في الطاقة النووية مدعوما بأسطول الطاقة النووي الفرنسي مع اكتمال أعمال الصيانة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل المفاعلات في اليابان، ودخول مفاعلات جديدة في مختلف الأسواق بما فيها الصين والهند وكوريا وأوروبا.