نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدفيديف يطلق وصفا على انتخابات الرئاسة الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن روسيا ستجري حوارا مع أي رئيس أمريكي محتمل، بما في ذلك دونالد ترامب، من منطلق حماية مصالحها الوطنية.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي مجيبا عن سؤال صحفي عما سيكون الأمر بالنسبة لموسكو إذا فاز ترامب بالانتخابات الأمريكية بالقول إن "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو حماية أمن وسيادة ووحدة أراضي بلدنا، وسنجري حوارا مع ترامب أو أي رئيس آخر انطلاقا من هذا الموقف بالتحديد".

وأضاف: "روسيا تتصدى للولايات المتحدة لمنع وقوع كارثة عالمية".

وشبّه مدفيديف الانتخابات الأمريكية بقتال بين عناكب في جرة.

وأكد مدفيديف: "نحن لسنا خائفين من الصعوبات، لكننا لن نسمح بظهور تهديدات ومشاكل جديدة لنا؛ وسوف نرد بحزم وعلى الفور".