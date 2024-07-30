نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غضب واسع في الجزائر.. السلطات تعتقل مؤثرين نشروا مشاهد من حرقهم للعملة المحلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت الشرطة الجزائرية القبض على المتورطين في قضية الحرق المتعمد لأوراق نقدية بالعملة الوطنية، مع التصوير والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمساس بالرموز الوطنية.

وأثار إحراق مؤثرين جزائريين للنقود بدل الشموع احتفالا بعيد الميلاد غضبا كبيرا في الجزائر، وسط دعوات لمحاسبتهما.



وتمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر وفرقة الشرطة القضائية لأمن سيدي أمحمد من توقيف المتورطين، بعد رصد فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه شخص يقوم بحرق أوراق نقدية من فئة 1000 دج أثناء الاحتفال بعيد ميلاده برفقة أصدقائه