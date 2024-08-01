نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خليل الحية من جنازة إسماعيل هنية: سنلاحق إسرائيل حتى اقتلاعها من أرضنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى خليل الحية، القيادي في حركة حماس، بتصريحات قوية، في صباح يوم الخميس، خلال مراسم الصلاة وتشييع جثمان الشهيد إسماعيل هنية في طهران، تعبر عن موقف الحركة من الأحداث الأخيرة.

تصريحات خليل الحية

شعار هنية: أكد خليل الحية أن شعار إسماعيل هنية "لن نعترف بإسرائيل" سيظل شعارًا خالدًا للحركة. وقال إن هذا الشعار سيبقى معبرًا عن إرادة المقاومة حتى تحقيق هدفها في اقتلاع إسرائيل من أرض فلسطين.

الدماء والانتقام: أضاف الحية أن دم الشهيد هنية سيسير على "طريق وحدة الأمة ووحدة المقاومة نحو تحرير فلسطين"، وأكد أن العدو الصهيوني، بجريمته الجديدة، أظهر مرة أخرى أنه مصدر الشر والظلم وعدم الاستقرار في المنطقة.

رد المقاومة: ردًا على محاولة العدو الصهيوني إضعاف إرادة المقاومة من خلال اغتيال قادتها، قال الحية إن هذا الاعتقاد هو وهم. وأكد أن المقاومة وأحرار الأمة سيواصلون النضال ضد الاحتلال الصهيوني.

غضب الأمة: شدد الحية على أن اغتيال إسماعيل هنية قد أثار غضب المقاومة وكل أحرار الأمة، مبرزًا أن الكيان الصهيوني قد كشف مجددًا عن طبيعته كمصدر للشر وعدم الاستقرار.

خلفية الأحداث

إسماعيل هنية، قائد حركة حماس، كان له دور بارز في قيادة الحركة والمساهمة في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وقد أثار اغتياله موجة من الاستنكار والغضب بين مؤيديه والمجتمع الدولي، حيث اعتبره العديدون خطوة تصعيدية تعكس التوتر المستمر في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

الأهمية

تعكس تصريحات خليل الحية استمرار سياسة المقاومة وعدم الاعتراف بإسرائيل كجزء من استراتيجية حركة حماس، وتسلط الضوء على تأثير الأحداث الأخيرة على الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.