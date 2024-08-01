نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يختتم لقاءاته مع العاملين بالإدارت المركزية لتطوير الأداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أختتم الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة صباح اليوم الخميس الموافق الأول من أغسطس 2024 لقاءاته والعاملين بالإدارات المركزية.

يأتي ذلك ختامًا لسلسلة اللقاءات التي بدأها أول أمس والتي تهدف إلى استعراض خطط العمل المستقبلية وتطوير الأداء.

وقد ابدى الصبروط اهتمامه بالتعرف على مديري وموظفي الإدارات عن قرب، والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم لتحسين الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للنشء والشباب والرياضيين من أبناء المحافظة.

حيث نهى اليوم إجتماعاته بإدارات "الشئون القانونية، البرلمان والتعليم المدني،الإدارة الإستراتيجية،خدمة المواطنين،شئون المجالس "و أوصى وكيل الوزارة إلى أهمية سرعة التحرك في جميع القضايا طرف الإدارة وعن إدارة البرلمان أكد على أهمية المشروعات التي تقوم بها للنشء والشباب فهي تخاطب العقل وتنمي الشخصية،وتُعد قادة المستقبل

وأضاف بأنه من الضروري تنفيذ جلسات برلمانية شهرية بجميع ادارات الجيزة من أطفيح إلى الواحات وفي لقاءه والإدارة الاستراتيجية أكد على أنها عصب المديرية وشدد على أهمية المتابعات الدورية الأسبوعية على ان تشميل جميع الفترات وومعاييرالامن والسلامة وغيرها،ثم تطرق إلى العاملين بإدارة خدمة المواطنين وشئون المجالس وتحدث على أهمية الادارة التي تربط بين المديرية والمواطنين إذ يجب أن نسرع في الرد على الشكاوي الالكترونية والتحقق من كل شكوى محققين السرعة مع تحري الدقة في جميع الشكاوي.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعيه لتعزيز التواصل الفعال بين القيادة والإدارات، وتحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي الهادفة إلى رفع كفاءة العمل بقطاعي الشباب والرياضة عامة وبتوجيهات من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لتحافظ محافظة الجيزة على تميزها بجميع القطاعات ولا سيما قطاع الشباب والرياضة.

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