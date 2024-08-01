نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر حزين جدًا.. أكرم حسني ينعي المنتجين الثلاثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، برسالة مؤثرة المنتجين الثلاثة حسام شوقي، محمود كمال، وفتحي إسماعيل، الذين رحلوا عن عالمنا اليوم، حيث كتب: "خبر حزين جدًا، الأستاذ حسام شوقي والأستاذ محمود كمال والأستاذ فتحي إسماعيل في ذمة الله، اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك الواسعة يا رب العالمين، ونسألكم الدعاء".

تفاصيل الحادث المأساوي

تعرض المنتج حسام شوقي، المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجان الفنيان محمود كمال وفتحي إسماعيل لحادث مروري مروع على طريق الضبعة، ما أدى إلى وفاتهم على الفور، وانتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث في محاولة لتحديد أسبابه وتقديم الإسعافات الأولية، ولكنهم كانوا قد فارقوا الحياة قبل وصول المساعدة.

إنجازات المنتج محمود كمال

اشتهر المنتج محمود كمال بمشاركته في العديد من الأعمال الناجحة للفنان عادل إمام، حيث عمل كمدير إنتاج في مسلسلات مثل "فرقة ناجي عطالله" و"العراف" و"عفاريت عدلي علام" و"مأمون وشركاه" و"صاحب السعادة" و"أستاذ ورئيس قسم"، كما ساهم في إنتاج مسلسلات أخرى مثل "ضرب نار" و"ضربة معلم" و"الونش" و"ضد مجهول" و"ورا كل باب" بحكاية "رق الحبيب" وحكاية "في عشق البنات".

خسارة للوسط الفني

يشكل رحيل حسام شوقي، محمود كمال، وفتحي إسماعيل خسارة كبيرة للوسط الفني، حيث كانوا من الشخصيات البارزة في مجال الإنتاج الدرامي والسينمائي، وقد ساهموا في تقديم أعمال ذات قيمة فنية عالية أسعدت الجماهير.