العالم اليوم - المغرب يخسر "بصعوبة" أمام إسبانيا ويأمل في البرونزية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 10:21 مساءً - فقد المنتخب المغربي، الإثنين، فرصته في بلوغ نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية بباريس بعد خسارته بصعوبة بالغة أمام إسبانيا 1-2.

وتقدم المغرب في الدقيقة 37 من ضربة جزاء نفذها بنجاح سفيان رحيمي الذي رفع رصيده إلى 6 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدورة.

وفي الدقيقة 66 تمكن فيرمين لوبيز من إدراك التعادل مستغلا عدم تفاهم بين مدافعي أسود الأطلس.

وتبادل الفريقان الهجمات حتى جاءت الدقيقة 85 التي أعلنت عن الهدف الثاني للماتادور الإسباني بعد اختراق من الجبهة اليمنى انتهى بتسديدة أرضية قوية من اللاعب خوانلو سانشيز سكنت الشباك المغربية.

ولا يزال أمام المنتخب المغربي فرصة الفوز بالميدالية البرونزية حينما يلاقي، الخميس، الخاسر من لقاء مصر وفرنسا في المباراة الثانية للدور نصف النهائي.