فن ومشاهير

مروان موسي يكشف عن تفاصيل مشاركته في مهرجان صيف بنغازي بالمؤتمر الصحفي (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

القاهرة - محمد ابراهيم - مروان موسي يكشف تفاصيل مشاركته في مهرجان صيف بنغازي بالمؤتمر الصحفي (صور)

أقيم مساء اليوم الإثنين الموافق يوم 5 من شهر أغسطس الجاري مؤتمرًا صحفيًا لمغني الراب المصري "مروان موسي" وذلك ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي الدولي في دورته الأولي.

 

مروان موسى يعبر عن سعادته لمشاركته في مهرجان بنغازي 

 

وقال مروان موسي في تصريحاته ضمن المؤتمر الصحفي الذي أداره الإعلامي الليبي رامي المنصوري أنه سعيد جدا لأول مرة بالتواجد في بنغازي، كما عبر عن حماسه الشديد بخصوص الحفلة التي سُتقام مساء اليوم الاثنين.

f54bfe732b.jpg
c5fec99d51.jpg
9978cfc6a5.jpg

مروان موسى يتحدث عن تحضيرات حفل مهرجان بنغازي 

وعن إستعدادات تجهيزات حفل صيف بنغازي قال مروان موسي: 

"متحمس ليها جدا وحضرت لها عن طريق المشاهدة لبعض كليب مغني الراب المشاركين ورأيت الأجواء جميلة وأعتقد أنها فرصة جميلة لي واضافة لي أن أغني في ليبيا".

1db4530395.jpg

 

علاقة مروان موسى بـ ويجز 

وعن علاقة الفنان مروان موسي بمغني الراب ويجز قال أنها علاقة في نفس المجال، ولكنه لا يعرفه على المستوي الشخصي مؤكدًا أنه يتمنى التوفيق لكل الزملاء مغنيين الراب.

 

مروان موسى يتحدث عن تفاصيل ألبومه الجديد 

وقال مروان موسى عن ألبومه الجديد أنه قام بتقديم ثلاث أغاني منه دفعة واحدة وباقي الأغاني سيتم تقديمها تباعًا، وحاولت في الألبوم أن أقدم فكرة مختلف خاصة أنني أهتم دائما بفكرة التنوع سواء في الأغاني وكلماتها أو ألحانها وتوزيعها".

d1fca9e711.jpg

تفاصيل مهرجان بنغازي 

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان صيف بنغازي يُقام في دورته الأولى برعاية مؤسسة أجيالنا، في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس الجاري لهذا العام الحالي 2024، ويقام على هامشه العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا