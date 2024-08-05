مروان موسي يكشف عن تفاصيل مشاركته في مهرجان صيف بنغازي بالمؤتمر الصحفي (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - مروان موسي يكشف تفاصيل مشاركته في مهرجان صيف بنغازي بالمؤتمر الصحفي (صور)

أقيم مساء اليوم الإثنين الموافق يوم 5 من شهر أغسطس الجاري مؤتمرًا صحفيًا لمغني الراب المصري "مروان موسي" وذلك ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي الدولي في دورته الأولي.

مروان موسى يعبر عن سعادته لمشاركته في مهرجان بنغازي

وقال مروان موسي في تصريحاته ضمن المؤتمر الصحفي الذي أداره الإعلامي الليبي رامي المنصوري أنه سعيد جدا لأول مرة بالتواجد في بنغازي، كما عبر عن حماسه الشديد بخصوص الحفلة التي سُتقام مساء اليوم الاثنين.

مروان موسى يتحدث عن تحضيرات حفل مهرجان بنغازي

وعن إستعدادات تجهيزات حفل صيف بنغازي قال مروان موسي:

"متحمس ليها جدا وحضرت لها عن طريق المشاهدة لبعض كليب مغني الراب المشاركين ورأيت الأجواء جميلة وأعتقد أنها فرصة جميلة لي واضافة لي أن أغني في ليبيا".

علاقة مروان موسى بـ ويجز

وعن علاقة الفنان مروان موسي بمغني الراب ويجز قال أنها علاقة في نفس المجال، ولكنه لا يعرفه على المستوي الشخصي مؤكدًا أنه يتمنى التوفيق لكل الزملاء مغنيين الراب.

مروان موسى يتحدث عن تفاصيل ألبومه الجديد

وقال مروان موسى عن ألبومه الجديد أنه قام بتقديم ثلاث أغاني منه دفعة واحدة وباقي الأغاني سيتم تقديمها تباعًا، وحاولت في الألبوم أن أقدم فكرة مختلف خاصة أنني أهتم دائما بفكرة التنوع سواء في الأغاني وكلماتها أو ألحانها وتوزيعها".

تفاصيل مهرجان بنغازي

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان صيف بنغازي يُقام في دورته الأولى برعاية مؤسسة أجيالنا، في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس الجاري لهذا العام الحالي 2024، ويقام على هامشه العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية.