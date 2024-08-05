ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 11:26 مساءً - تنشر "صوت الأمة" أسماء أوائل الثانوية العامة 2024، حيث ضمت القائمة 36 طالب وطالبة.

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.