نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار زيلينسكي: القوات الأوكرانية على الجبهة متعبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك بأن الجنود الأوكرانيين الموجودين على خط المواجهة تعبوا وسئموا من الأعمال القتالية المستمرة والديناميكيات السلبية ونقص الأسلحة.

وقال في مقابلة نشرت على قناة "اليوتيوب" للصحفية الأوكرانية ناتاليا فلاششينكو: "لقد سئم الناس [في الجبهة] من الرتابة، وهي سلبية للغاية، أي أنك تجلس في ظروف سيئة وهناك نقص أعني الأسلحة والموارد وما إلى ذلك، الأمر صعب بالطبع. لقد تراكم التعب".

وفي وقت سابق، قال ضابط القوات المسلحة الأوكرانية كيريل سازونوف إن الأفراد العسكريين الأوكرانيين ذوي الخبرة يشعرون بالإرهاق من العمليات القتالية بسبب قلة أو انعدام التناوب، وأشار إلى أن بعض الذين يرفضون اتباع الأوامر يغادرون الوحدات العسكرية دون إذن.

وأعلنت أوكرانيا التعبئة العامة منذ فبراير 2022 وتم تمديدها عدة مرات، فيما تبذل السلطات كل ما في وسعها لمنع الرجال في سن الخدمة العسكرية من التهرب من الخدمة.

ويتم توزيع مقاطع فيديو عن "التعبئة القسرية" والصراعات بين المواطنين والمفوضين العسكريين في مدن مختلفة بشكل منتظم على شبكات التواصل الاجتماعي الأوكرانية، ويحاول الرجال في سن الخدمة العسكرية مغادرة البلاد بأي وسيلة، وغالبا ما يخاطرون بحياتهم.

وفي 2 أبريل، تم تخفيض سن التعبئة في أوكرانيا من 27 إلى 25 عاما. ومنذ 18 مايو، أصدرت البلاد قانونا بشأن تشديد التعبئة يسمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش.