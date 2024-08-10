العالم اليوم - أميركا تدمر زورقا ومسيرتين ومنصة صواريخ تابعة للحوثي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - قالت القيادة المركزية الأميركية، السبت، إن قواتها دمرت منصة إطلاق صواريخ للحوثيين المدعومين من إيران وزورقا مسيرا في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت القيادة المركزية الأميركية في منشور على موقع "إكس" أن القوات دمرت أيضا طائرتين مسيرتين للحوثيين فوق البحر الأحمر.

وتابعت: "هذه الأسلحة شكلت تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

ومنذ نوفمبر الماضي، يشنّ الحوثيون المدعومون من إيران، عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.

ويقول الحوثيون إن العمليات التي يقومون بها تأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحركة حماس.