‏قائد سلاح الجو الإسرائيلي يقرر إلغاء سفر الطيارين في سلاح الجو خارج البلاد تحسبا للهجوم الإيراني

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أحمد جودة - القاهرة - قرر ‏قائد سلاح الجو الإسرائيلي، إلغاء سفر الطيارين في سلاح الجو خارج البلاد تحسبا للهجوم الإيراني.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.