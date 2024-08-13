ترامب: بايدن أسوأ رئيس.. وبوجوده شهد العالم أزمات ما كانت أن تحدث

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 08:25 صباحاً - بدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، محادثته مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر منصة "إكس"، بالحديث عن تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها في 13 يوليو الماضي، خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.

وقال ترامب في المحادثة الصوتية": "علمت فورًا أنها رصاصة وأصابت أذني، وسمعت الناس يقولون هناك رصاص، ويطلبون الاحتماء، وقد ساهم نظري باتجاه مصدر الرصاص في عدم إصابة رأسي".

وذكر أنه "لم يكن يعلم أن هناك الكثير من الدم"، واصفاً الحادثة بـ"المعجزة".

سأعود إلى بنسلفانيا

كما أكد "ترامب"، أنه سيعود إلى مدينة بتلر في ولاية بنسلفانيا، أكتوبر المقبل، وهي المدينة التي شهدت محاولة اغتياله الفاشلة في 13 يوليو الماضي، خلال تجمع انتخابي.

وعن منفذ محاولة الاغتيال، قال ترامب: إن "الناس شاهدوا، حيث كانت هناك امرأة ترتدي ملابس حمراء تصرخ وتقول هذا الرجل يحمل السلاح.. كان هناك تواصلاً بين أفراد الشرطة المحلية التي شاهدت المهاجم، وهو يحمل السلاح، ويصعد إلى سطح المبنى.

أزمة الحدود

وانتقد دونالد ترامب، نهج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بشأن "أزمة الحدود".

وقال ترامب: "يقولون إنهم قاموا بعمل جيد في الحدود، لدينا أسوأ أرقام في التاريخ.. لدينا 12 مليونًا، وأعتقد أن أكثر من 20 مليون شخص دخلوا إلى بلدنا، أغلبهم من السجون، والمصحات العقلية، وكثير منهم إرهابيون".

وتعهد ترامب بـ"تنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة"، مشددًا: "ليس لدينا خيار آخر".

أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا

وهاجم، الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن ووصفه بأنه "أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا"، لافتًا إلى أنه بسبب وجوده شهدت الولايات المتحدة أزمات ما كانت لتحدث في أوروبا، والشرق الأوسط.

وأوضح "ترامب": "من المحزن جداً ما حدث في 7 أكتوبر (الحرب الإسرائيلية على غزة) لأنه ما كان يجب أن يحدث أبداً.. مضيفًا إنه أمر محزن جداً عندما تنظر إلى أوكرانيا، ما كان يجب أن يحدث أبداً".

وأضاف: "لدينا حكومة ضعيفة، هؤلاء أشخاص معطوبون، وليسوا الأشخاص المناسبين لإدارة الأمور".

إيران لن تهاجم إسرائيل

قال "ترامب"، إنه هدد الصين بأنها إذا اشترت النفط من إيران، فلن تتمكن من القيام بأي أعمال تجارية مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "انظروا إلى إسرائيل إنهم ينتظرون الهجوم، وصدقوني إيران لن تهاجم"، مضيفًا: "لقد كانوا يعرفون أنه لا ينبغي لهم أن يعبثوا عندما كنت رئيسًا".

وتابع: "إيران كانت مفلسة عندما كنت رئيسًا، لأنني قلت للصين، إذا اشترت النفط من إيران فلن تتمكن من القيام بأي أعمال تجارية مع الولايات المتحدة، وكنت أعني ذلك".

وزعم أن إيران "لم يكن لديها المال لدعم (حماس)، ولا لـ(حزب الله)، ولم يكن من الممكن أن تتعرض إسرائيل للهجوم أبدًا".

إغلاق وزارة التعليم

وتعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإغلاق وزارة التعليم في الولايات المتحدة إذا أعيد انتخابه.

وقال ترامب إن أول مهامه حال انتخابه رئيسًا للبلاد ستكون إغلاق وزارة التعليم، وإعادة الإشراف على التعليم إلى الولايات، مشيرًا إلى أنه يراهن أن 35 ولاية أمريكية من بين 50، ستقوم بجهد رائع في هذا الملف.

وأضاف: "بعض هذه الأماكن تدار بشكل سيء، ولكن، كما تعلم، سيجبرهم ذلك تقريبًا على الأداء بشكل أفضل، قد لا يقومون بذلك بشكل جيد في البداية، لكنهم لن يؤدوا بشكل أسوأ مما يحدث الآن".

وسبق أن قدم ترامب نفس المقترح في فيديو لحملته الانتخابية خلال العام الماضي، ما يتسق مع ما طرحه منافسوه وقتها في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2024، الذين جعلوا من إغلاق وزارة التعليم أولوية في برامجهم الانتخابية.

ويطرح ترامب فكرة إغلاق وزارة التعليم منذ حملته الرئاسية لعام 2016، وعندما أصبح رئيسًا، اقترحت إدارته دمج وزارتي التعليم والعمل في وكالة فيدرالية واحدة كجزء من خطة أكبر لإعادة هيكلة الحكومة.

ويتطلب إنزال هذا المقترح لأرض الواقع إلى موافقة الكونجرس.

وأنهى ترامب، والملياردير إيلون ماسك، محادثتهما على منصة "إكس" بشأن انتخابات 2024، بعد أكثر من ساعتين.

وأجري المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة دونالد ترامب، مقابلة مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء.

وبدأت المحادثة بعد 45 دقيقة عن الوقت المحدد لها بسبب تعرض منصة "إكس" لهجوم إلكتروني كبير - بالتزامن مع- المحادثة، مما أدي إلى مشاكل في الوصول إلى موقع "إكس".