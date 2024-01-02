انت الأن تتابع خبر استشهاد 5 فلسطينيين في قلقيلية وإصابة ضابط إسرائيلي بالاشتباكات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد 5 فلسطينيين صباح الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال في منطقة الصفحة غرب بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

كما اختطف جيش الاحتلال عددًا من الشبان الفلسطينيين الذين لم يعرف مصيرهم عقب حصار بناية سكنية في عزون، حيث أظهرت صورًا لآثار دماء كثيفة عقب انسحاب الاحتلال من المكان، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.



كما أعلن جيش الاحتلال أن أحد ضباطه أصيب بجراح متوسطة خلال اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين في عزون، عقب اقتحام القرية.

وانسحبت قوات الاحتلال من بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت لساعات تخللها اشتباكات ومحاصرة بناية سكنية.