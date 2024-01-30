انت الأن تتابع خبر قطر: تقدمٌ قد يقود لوقف إطلاق النار .. ولا يمكن التنبؤ برد حماس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقتٍ متأخر من الإثنين أنّ قطرَ "ليست طرفًا في النزاع، وأنها تسعى إلى تضييق الهوة بين الأطراف".

وأشار إلى أنّ "محادثات باريس (التي جرت الأحد)، أحرزت تقدمًا جيدًا، وأنها قد تقود إلى وقف إطلاق دائم للنار في غزة مستقبلاً".

وأضاف خلال مقابلة، أنّ "دور قطر هو التوسط وليس ممارسة الضغوط على الأطراف، وأنه لا نفوذ لقطر على أحد"، مؤكدًا أنّ "التصعيد الحالي في غزة لن يؤدي إلى أي تقدم فيما يتعلق بإعادة المحتجزين والرهائن".

كما أكد أنه "لا يمكننا التنبؤ برد حماس، لكنّنا ملتزمون بمواصلة جهودنا، ولا نستطيع فرض شيء على أي جهة". وأشار إلى أنّ "قطر ملتزمة بالعمل على وضع حد للنزاع الجاري وإنقاذ الأرواح قدر المستطاع، وأنها بذلت قصارى جهدها للإفراج عن الرهائن منذ اليوم الأول وقبل أن يطلب منها التوسط".

وكانت جرت محادثات في باريس، بمشاركة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيسي "الموساد" ديفيد برنيع، و"الشاباك" رونين بار، والجنرال في الاحتياط نيتسان ألون، لبحث اتفاق هدنة في غزة.