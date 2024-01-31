انت الأن تتابع خبر قنبلة بالقرب من السفارة الإسرائيلية بالسويد والشرطة تنشر التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الشرطة السويدية أنها عثرت على جسم مشبوه وخطير قرب السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.

وأكد متحدث باسمها لوكالة الأنباء السويدية TT أن الفرقة المختصة بالمتفجرات والقنابل قامت بفحص الجسم المشبوه وقيّمته على أنه غرض خطير، مشيرة إلى أن الفرقة ستقوم بتدميره في الموقع نفسه، دون الحاجة إلى إجلاء الموظفين من السفارة.

وذكرت صحيفة إكسبريسن أن الجسم الذي أعلنت العثور عليه هو قنبلة يدوية وضعت في مكان قريب من السفارة، وإن الشرطة فجرتها ما خلف دوياً عالياً في المنطقة.

وتتواجد الشرطة في محيط سفارة إسرائيل مع عدد كبير من الوحدات، كما أقامت حواجز واسعة النطاق حول السفارة، معلنة عن فتح تحقيق في محاولة إحداث دمار عام والتهديد غير القانوني.