انت الأن تتابع خبر الشرطة البريطانية: 9 إصابات بهجوم بمادة حارقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الشرطة البريطانية، الخميس، إنّ 9 أشخاص بينهم طفلان، أصيبوا مساء الأربعاء، في هجوم استخدمت فيه مادة حارقة في منطقة كلابام جنوب لندن.

وقالت "بي بي سي" إن شخصًا رشق امرأة وابنتيها بمادة حارقة خلال تواجدهن في سيارة، وأصيب 3 آخرون بعد إصابتهم بالمادة ذاتها خلال محاولتهم مساعدة المرأة واطفالها.

وبحسب بيان للشرطة، تم نقل 3 من أفراد الشرطة إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة، مشيرة الى أنها تبحث عن الجاني.

وقالت هيئة الإطفاء في لندن، إن الطواقم استخدمت معدات متخصصة للكشف عن نوعية المادة التي استخدمت في الهجوم.