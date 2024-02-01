انت الأن تتابع خبر الأونروا ستضطر لإيقاف خدماتها نهاية فبراير الجاري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، من أنّها قد تضطر إلى إيقاف خدماتها في قطاع غزة مع نهاية شهر فبراير الجاري، بسبب تعليق عدد من الدول مساعداتها لها.

وقالت الوكالة في بيان، الخميس، إنّ الأزمة الإنسانية في القطاع تتفاقم، في الوقت الذي يُعرّض فيه تعليق التمويل عمليات الإغاثة للخطر، مضيفة "إذا ظل التمويل معلقًا، فسنضطر على الأرجح إلى إيقاف عملياتنا بحلول نهاية فبراير".

وأعربت عن قلقها من قرار بعض الدول وقف تمويلها، إذ تعد شريان الحياة لملايين الفلسطينيين، لافتة إلى أن أي قيود إضافية على المساعدات ستؤدي إلى المزيد من الوفيات والمعاناة.