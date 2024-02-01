انت الأن تتابع خبر هل قامت المقاومة بغزة بتدريب كلاب بوليسية للإلهاء؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر موقع "واي نت" العبري، تقريرًا قال فيه إنّ "حركة حماس تحاول تشتيت وإلهاء الكلاب البوليسية التابعة للجيش الإسرائيلي أثناء مهمتها لتحديد مكان المتفجرات والمقاتلين، من خلال ترك كلاب ضخمة في الشوارع".

وقال الموقع إنّ ثلاثة حوادث مختلفة حصلت في الأسابيع الأخيرة، حيث عثر جنود الاحتلال على كلاب مقيدة بالسلاسل الطويلة في المنازل والساحات حيث تم إرسال وحدة الكلاب البوليسية لتمشيط المنطقة أمام القوات الإسرائيلية، لكنّ الكلاب المقيدة قامت بإعاقتها.

كمٰ قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلًا عن جيش الاحتلال، قوله إنّ "الظاهرة الجديدة التي تواجه القوات المحتلة في قطاع غزة، هي أنّ كلابًا ضخمة الحجم تقوم بتعطيل أنشطة الكلاب المدربة التابعة لجيش الاحتلال وتجبرها على الانسحاب، كما فقد جيش الاحتلال 17 من كلابه.

وحسب موقع "واي نت" فإنّ "الجيش الإسرائيلي يدرب كلابه على عدم تشتيت انتباهها بواسطة حيوانات أخرى أو ضجيج الحرب، ولكن في بعض الحالات، قد يواجه الكلب كلاب أخرى عدائية يمكن أن تتدخل في مهامه".

ونقل الموقع أنّ "الجنود تلقوا إحاطات خاصة حول الظاهرة الجديدة التي أثارت المخاوف، وتم إخراج عشرات الكلاب الضالة من غزة منذ بدء الحرب".