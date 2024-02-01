انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقوم بسحب اللواء 55 من قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، الخميس، انسحاب اللواء 55 مظليين بقوات الاحتياط من منطقة خانيونس جنوبي قطاع غزة، مشيرًا الى أنه تم تبديل اللواء بوحدات أخرى.

وكانت أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيليّ، الأربعاء، أنّه جرى "سحب اللّواء الخامس للجيش الإسرائيليّ من قطاع غزة في إطار تقليص عدد القوات".

ومنذ عدة أيام، أعلنت قناة "كان"، العبرية، أنّه "في إطار تقليص قوات الاحتياط بغزّة، سحب الجيش الاسرائيلي اللواءين 4 و55 بعد انتهاء مهمتهما في قطاع غزة".

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب الكتيبة 7107 هندسة قتالية من غزة، بعد أشهر من المشاركة في القتال. ومنتصف يناير الجاري، سحب الفرقة 36. كما سحب في أواخر ديسمبر الماضي، الكتيبة 13 في لواء غولاني (أحد ألوية النخبة)، بعد تكبدها خسائر فادحة في معارك حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.