انت الأن تتابع خبر البيت الأبيض: المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن بغزة مستمرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال البيت الأبيض، إن المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة لا تزال مستمرة.

واكد ان السعي مستمر للتوصل إلى هدنة إنسانية أطول من أسبوع لاستعادة الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات لغزة.

من ناحية ثانية، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن 84% من المرافق الصحية في قطاع غزة المحاصر تأثرت بالعدوان الإسرائيلي.

وأفادت الوكالة بأن 4 فقط من أصل 22 منشأة صحية تابعة للأونروا لا تزال تعمل بسبب القصف المتواصل والقيود المفروضة.

هذا واستشهد 6 من عناصر الشرطة الفلسطينية إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبتهم داخل حي خربة العدس في رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن العناصر الـ6 كانوا يحرسون شاحنة مساعدات.