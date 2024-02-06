انت الأن تتابع خبر رد إيجابي من حماس بشأن اتفاق جديد .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت حركة حماس، إنها سلمت ردها على اتفاق الإطار لقطر ومصر بعد التشاور القيادي في الحركة ومع فصائل المقاومة.

وقالت الحركة إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية لضمان وقف إطلاق نار شامل وإنهاء العدوان ورفع الحصار وتبادل الأسرى.

وثمنت حماس دور "الاشقاء في قطر ومصر" وكافة الدول التي تسعى إلى وقف "العدوان الغاشم على شعبنا".

من جانبه، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنهم تسلموا ردا من حركة حماس بشأن الاتفاق الإطاري، يتضمن ملاحظات للحركة، وأن الرد في مجمله إيجابي.

وأشار الوزير أن رد حركة حماس يبعث على التفاؤل، وأنه لن يخوض في التفاصيل الآن لحساسية المرحلة، وأضاف الوزير أن قطر سلمت رد حماس للجانب الإسرائيلي.

وأكد على أن هناك مزيد من التفاوض بشأن الاتفاق ونسعى للتوصل إلى توافق في أقرب وقت ممكن.

وذكر الوزير القطري أن "رسالتنا لكل الأطراف هي ضرورة ضبط النفس وتجنب توسيع الصراع".

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن بلاده تراجع رد حماس على اتفاق الإطار وأنه سيناقشه مع الحكومة الإسرائيلية غدا الأربعاء.

وأكد أنه سيذل قصارى جهده في مناقشة اتفاق الإطار مع إسرائيل "لتجديد وتوسيع الهدنة في غزة وإخراج الرهائن".

وأشار إلى أنه سيتعين القيام بكثير من العمل لكن أميركا مستمرة في الاعتقاد بإمكان التوصل لاتفاق، موضحا أن هناك الكثير من العمل يتعين القيام به للوصول إلى اتفاق الاطار.

أكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لها للوصول إلى هدنة ممتدة يخرج خلالها "الرهائن من غزة".

مضيفا أن واشنطن ملتزمة باستخدام أي هدنة لمواصلة البناء على المسار الدبلوماسي للمضي قدما نحو سلام عادل ودائم.