انت الأن تتابع خبر دبابات الاحتلال تتمركز عند مدخل المستشفى الميداني الأردني بخانيونس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتمركز دبابات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل المستشفى الميداني الأردني المجاور لمستشفى ناصر في خان يونس، وفقا لقناة الجزيرة.

كما تواصل آليات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لمجمع ناصر الطبي في خان يونس وتصل إلى بوابته الشمالية.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة قال إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون نتيجة إطلاق النار الكثيف داخل مجمع ناصر الطبي، مشددا على أن حياة 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح داخل المجمع مهددة.

وفي وقت سابق أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار والقذائف صوب الطوابق العلوية من مجمع ناصر الطبي.

واستشهد 4 فلسطينيين و عدد من الإصابات من النازحين إثر قصف مدفعي إسرائيلي على ساحة المجمع الطبي.