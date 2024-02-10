52 دولة ستدلي بشهادتها في العدل الدولية

انت الأن تتابع خبر52 دولة ستدلي بشهادتها في العدل الدولية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت محكمة العدل الدولية أنّ "52 دولة و3 منظمات دولية ستدلي بشهادتها خلال جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

وبحسب بيانٍ للمحكمة، فإنّها ستعقد جلسات استماع علنية خلال الفترة بين 19 - 26 فبراير الجاري، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وسوف تدلي 52 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، ببيانات شفهية مدة كل واحدة منها ثلاثون دقيقة، حيث تبدأ الجلسات ببيان فلسطين في 19 فبراير الجاري، وتنتهي ببيان جزر المالديف في الـ 26 منه.