انت الأن تتابع خبر اختراق موقع البرلمان الإيراني ونشر وثائق سريّة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استولت مجموعة قرصنة مقرّبة من مجموعة إيرانية معارضة على وثائق وبيانات من البرلمان الإيرانيّ، بعد اختراق خوادم الموقع الرسمي ووكالة أنباء ناطقة باسمه.

وأفاد الإعلام الرسميّ في إيرانّ بأنّ "موقع خانه ملت: المنصة الإعلامية الرئيسية للبرلمان الإيراني، تعرّض لاختراق إلكتروني.

وكانت مجموعة تطلق على نفسها "قيام تا سرنكوني" بالعربية: (انتفاضة حتى الإطاحة)، قد أعلنت مسؤوليتها عن اختراق خوادم البرلمان الإيراني، وأوضحت المجموعة أنها اخترقت مواقع البرلمان، والمكتبة ومركز الوثائق والأبحاث في البرلمان الإيراني، مشيرة إلى أنها حصلت على معلومات ووثائق.

وأكدت إدارة العلاقات العامة في البرلمان الإيراني تعرض مواقعه لاختراق إلكتروني، وقالت في بيان إن الفريق التقني يحقق في تعطل موقع البرلمان، وسيعلن عن النتائج لاحقًا، وقال البيان إنّ "موقع البرلمان ووكالة (خانه ملت) تعرّضا لهجمات سيبرانية وجرى اختراقهما صباح (اليوم)".

وأشار البيان إلى وثائق انتشرت بعد لحظات من اختراق الموقع. وقال: "يظهر التحقيق الأولي لهذه الصور أن بعض هذه الوثائق تم التلاعب بها ولا يمكن التحقق منها".

وخلال الساعات الأولى، نشرت المجموعة، وثائق تتضمن رسائل وسجلات رواتب 226 نائبًا في البرلمان، بما في ذلك رسالة من رئيس منظمة الدفاع السلبي الإيرانية إلى رئيس البرلمان حول التهديدات التي تواجه المنشآت النووية الإيرانية.

ويأتي اختراق موقع البرلمان الإيراني قبل عشرة أيام من انطلاق حملة الانتخابات التشريعية المقررة في الأول من مارس (آذار) المقبل.