انت الأن تتابع خبر المقاومة تستعرض عملياتها ضد قوات الاحتلال في جباليا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد جباليا شمال قطاع غزة، معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط قصف إسرائيلي عنيف للمنازل والأحياء السكنية أسفر عنه مئات الشهداء والجرحى، ما زال كثير منهم تحت الأنقاض.

واستعرضت المقاومة عملياتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة في جباليا، حيث قالت سرايا القدس، إن مجاهديها اشتبكوا مع قوة صهيونية في شارع الترنس بمخيم جباليا وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت سرايا القدس: فجرنا عبوة برق صدمية في دبابة ميركافا قرب محطة تمراز في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وأشارت إنها قصفت -بالاشتراك مع كتائب القسام- مقر قيادة العمليات شرق جباليا شمال القطاع بعدد من قذائف الهاون.

كما أعلنت سرايا القدس إنها قصفت مستوطنة سديروت برشقة صاروخية "ردا على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا".