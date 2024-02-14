انت الأن تتابع خبر قتيل وجرحى بين جنود الاحتلال بقصف صاروخي لحزب الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه تم نقل عدة جرحى إلى المستشفى في صفد إثر قصف على المدينة.

فيما كشفت نجمة داوود الحمراء عن ارتفاع عدد الإصابات خلال الرشقات الصاروخية الأخيرة على مدينة صفد إلى 7 إصابات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجرحى السبعة في القصف الذي استهدف مدينة صفد بالجليل الأعلى هم جنود إسرائيليون.

وأكدت القناة 14 الإسرائيلية أن القصف الذي استهدف مدينة صفد بالجليل الأعلى خلف قتيلا.

وأفاد مراسل القناة 14 الإسرائيلية أن هناك أنباء عن "سقوط ضحايا" نتيجة إصابة مباشرة في أحد المباني في صفد، إثر إطلاق صواريخ من لبنان، حيث دوت صفارات الإنذار مرات عدة في بلدات إسرائيلية.

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه على مدينة صفد بالجليل الأعلى، وأن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير.

كما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أنه تم رصد 8 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مدينة صفد.

كما دوت صفارات الانذار في منطقة المنارة بالجليل الأعلى، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أغلبية الصواريخ سقطت في قواعد عسكرية بمحيط مدينة صفد في الجليل الأعلى.