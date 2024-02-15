انت الأن تتابع خبر مقتل جندي إسرائيلي وكريات شمونة في مرمى صواريخ حزب الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي من لواء المظليين خلال المعارك في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له تحت بند سُمح بالنشر، إن الجندي روتم سحر هدار 20 عاما من كفار أبيب مقاتل من لواء المظليين قتل اليوم في معركة جنوب قطاع غزة.

كما أصيب 3 جنود بجروح خطيرة في معارك غزة.

من ناحية ثانية، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 14 صاروخا استهدفت مدينة كريات شمونة بينها صاروخان لم تطلق صفارات الإنذار لدى سقوطهما.

وكان حزب الله اللبناني أعلن في وقت سابق استهداف موقع السماقة على الحدود الإسرائيلية اللبنانبة بالصواريخ وتحقيق إصابة مباشرة.

هذا ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين، ان نتنياهو أعرب في لقائه بلينكن عن استيائه من بحث واشنطن خيار الاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضح لبلينكن أن خطوة واشنطن ستضر بأي جهد لإدارة بايدن بشأن السلام والتطبيع.