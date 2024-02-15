انت الأن تتابع خبر حماس ترسل ردها بشأن صفقة الأسرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ان حركة حماس أرسلت ردها بخصوص صفقة الأسرى المحتجزين، وهناك بعض القضايا الصعبة للغاية التي يتعين حلها.

وأضاف بلينكن أنهم بصدد العمل مع قطر ومصر وإسرائيل للتوصل لاتفاق نهائي بشأن الأسرى، "وهذا ممكن الآن".

من ناحية ثانية، طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بلقاء أعضاء مجلس الحرب فورا.

وناشدت الهيئة مجلس الحرب بألا يتنازل عن صفقة القاهرة، "لأننا لا نستطيع التحمل أكثر" بحسب تعبيرهم.

بدوره، قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور مارك وارنر إن لديه قلق عميق إزاء محنة الأسرى المحتجزين في غزة، وتدهور الحالة الإنسانية في غزة.

وأضاف أنه يواصل العمل لدعم الجهود لإطلاق المحتجزين ووقف إطلاق النار بغزة.

أما فيما يتعلق بالتوترات على الحدود اللبنانية الفلسطينية، ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن بحثا في محادثاتهما الأخيرة قضية التوصل إلى اتفاق مع لبنان.

وقالت المصادر إن إسرائيل متشائمة إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن لبنان قبل انتهاء الحرب في غزة.

وكشفت أن المبعوث الأميركي يعتقد أن التوصل لاتفاق تبادل سيعمق الحوار مع حزب الله.