انت الأن تتابع خبر الاحتلال يرتكب 9 مجازر في غزة وارتفاع عدد الشهداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 28 ألفا و858 شهيدا، و68 ألفا و677 مصابا.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 83 شهيدا و125 مصابا خلال 24 ساعة.

من ناحية ثانية، طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إسرائيل بعدم القيام بعمل عسكري في رفح، واعتبر أن أي عمل عسكري "من شأنه أن يؤدي لتفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل".

ودعا بوريل عبر حسابه في منصة "إكس" إلى حماية جميع المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني واحترام أمر محكمة العدل الدولية، كما طلب من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".