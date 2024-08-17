انت الأن تتابع خبر مجزرة للاحتلال بغزة تشطب عائلة كاملة من السجل المدني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب المجازر والجرائم الوحشية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أشهر طويلة على مرأى ومسمع من العالم.

ففي فجر السبت قصفت قوات الاحتلال منشأة تؤوي نازحين عند مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، مما تسبب بشطب عائلة كاملة من السجل المدني.

وارتفع عدد الشهداء إلى 15 إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

هذا وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها لحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين ان عمليات الجيش الإسرائيلي بشكل عام انتهت في غزة.

وأشارت إلى أن المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة المحتجزين.

ويمكن لإسرائيل دخول غزة مرة أخرى عندما تتوفر معلومات استخباراتية جديدة، وفقا لهيئة البث.