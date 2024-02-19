انت الأن تتابع خبر حزب الله: كل نقطة في إسرائيل بمرمى صواريخ المقاومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال عضو كتلة حزب الله، حسن فضل الله، ان الاحتلال الإسرائيلي يسعى لممارسة الضغوط العسكرية من أجل طمأنة مستوطنيه، ويحاول التفلت كل حين من الضوابط التي ألزمته بها المقاومة.

وأشار فضل الله إلى أن جبهات لبنان والعراق وسوريا والبحر الأحمر هي جبهات مساندة للجبهة الأم.

ومساندة للمقاومة في فلسطين.

وقال ان العدو يحاول التمادي كل حين في الميدان لكن المقاومة ترد عدوانه كل مرة، والهدف هو وقف العدوان على غزة وهذا قرار بيد واشنطن مهما قيل بخلاف ذلك.

وأكد فضل الله ان الإدارة الأميركية شريكة في كل المجازر بغزة لأنها قادرة على وقفها.

وتابع عضو كتلة حزب الله ان كل نقطة في الكيان الإسرائيلي في مرمى صواريخ المقاومة، وأهداف الاحتلال العسكرية سقطت في فلسطين ولبنان بسبب صلابة المقاومة، ومنذ اليوم الأول للحرب صدرت تهديدات بتدمير لبنان لكن "موقفنا ثابت" لأن العدو ليس في وضع يتيح له إملاء شروط.