انت الأن تتابع خبر المقاومة تطالب بمحاسبة الاحتلال بسبب الانتهاكات بحق الفلسطينيات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالبت المقاومة الفلسطينية بفتح تحقيق دولي لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب أبشع جرائم الإبادة.

وجاء ذلك عقب صدور بيان لصندوق الأمم المتحدة للسكان حول تعرض فلسطينيات من غزة للتنكيل على أيدي جنود الجيش الإسرائيلي.

وأكدت المقاومة الفلسطينية أن البيان الأممي عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيات دليل إضافي على جريمة الإبادة، داعية إلى اعتماده كوثيقة إضافية ضمن ملف الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “إن البيان الصادر عن مجموعة من الخبراء الأمميين، والذي وثق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات على وجه التحديد في قطاع غزة والضفة الغربية، هو تأكيد ودليل إضافي على جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بقيادة مجرم الحرب نتنياهو وجيشه النازي ضد شعبنا الفلسطيني”.

وأضافت المقاومة: “إن ما ذكره البيان من صنوف وأشكال الانتهاكات التي تتعرض لها الفلسطينيات من قبل جيش الاحتلال مثل عمليات الإعدام والاعتقال التعسفي والضرب المبرح والحرمان من الطعام والدواء أثناء الاعتقال، عدا عن التهديد بالاغتصاب والإهانات أثناء التحقيق، يستدعي فتح تحقيق دولي مع هذا الكيان المارق لمحاسبته وقادته على جرائمهم الوحشية”.