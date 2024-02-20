انت الأن تتابع خبر العدل الدولية تعقد جلسات الاستماع الثانية حول الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعقد محكمة العدل الدولية اليوم الثاني من جلسات الاستماع خلال الساعات القادمة، كجزء من عملية تستغرق أسبوعا يقدم فيها ممثلون من 52 دولة مرافعات شفهية حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبدأ الفريق القانوني الفلسطيني جلسات الاستماع في لاهاي أمس الاثنين، في حين رفضت إسرائيل المشاركة في الجلسات، وطلبت من المحكمة عدم المشاركة بما وصفته "السيرك الإعلامي".

وتستمع المحكمة اليوم إلى المرافعات الشفوية من: السعودية، والجزائر، وجنوب أفريقيا، وكندا، وهولندا، وبنغلاديش، وتشيلي، والبرازيل، وبلجيكا، وبليز، وبوليفيا.